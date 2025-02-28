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Adana'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 5 Terörist Yakalandı

Adana'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 5 Terörist Yakalandı
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Adana Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda, DEAŞ'ın uyuyan hücresinden olduğu belirlenen 5 terörist yakalandı. Şüphelilerin daha önce Suriye'de DEAŞ adına savaştığı ifade edildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda örgütün uyuyan hücresinden olduğu belirlenen 5 terörist yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon için harekete geçti. Yabancı uyruklu M.S. (33), M.H. (39), A.R. (34), S.H.A.N. (46) ve A.H.'nin (17) terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücresinden olduğu ve daha önce Suriye'de terör örgütü adına savaştığı belirlendi.

TEM polisleri bu tespitlerin ardından şafak vakti yaptığı operasyonda 5 şüpheliyi de yakaladı. Yakalanan şüphelilerin 2017-2020 yılları arasında Irak'ta ve Suriye'de DEAŞ adına savaştığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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