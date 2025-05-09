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Adana'da Çocuklar Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Adana'da Çocuklar Tehlikeli Yolculuk Yaptı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir otomobilin kaputunda ve bagajında bir grup çocuğun tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücünün dikkatsizliği dikkat çekti.

Adana'da çok sayıda çocuk, bir otomobilin kaput ve bagajında tehlikeli yolculuk yaptı. 'Bu kadarı da olmaz' dedirten o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nin ara sokaklarında çekilen görüntülerde bir otomobilin bagajında ve kaputunda çok sayıda çocuğun yolculuk yapması dikkat çekti. Tıka basa dolu otomobilin içindeki çocuklardan bazıları da açık kapılardan sarktı.

Tehlikeye aldırış etmeyen sürücü, sokaklarda ilerleyerek gözden kayboldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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