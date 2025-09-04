Haberler

Adana'da Çay Ocağına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Adana'da bir çay ocağına motosikletli kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Yaralıların durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Adana'da gece saatlerinde bir çay ocağına motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu iki kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz saldırganlar motosikletle caddeye gelerek iş yerine kurşun yağdırdı. Çay ocağında oturan müşterilerden Evren K. ayağından, Mesut E. ise elinden vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
