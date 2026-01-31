Haberler

Boşanma aşamasındaki eşinin evine zarar veren şahıs tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine zarar veren O.O. tutuklandı. Eşinin yokluğunda evdeki eşyaları parçalayan O.O., çiftin çocuğu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, 27 Ocak'ta Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yıl önce dünyaevine giren Cevriye O. (32) ile O.O. (34) çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2022 yılında evlerde yaşamaya başladı. Genç kadın, kocasından boşanmak için dava açsa da sonuç alamadı. O.O., karısı yokken geldiği evde klimayı, televizyonu, yatak odası ve mutfak dolabını parçaladı. Olay anında evde olan çiftin büyük çocuğu, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Cevriye O.'nun ihbarı üzerine polis ekipleri, saldırgan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan O.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
