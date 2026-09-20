Adana'da boş arazide hareketsiz yatan 35 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Adana'da boş arazide hareketsiz yatan 35 yaşındaki şahıs ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da boş arazide hareketsiz yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 35 yaşındaki şahsın ölü olduğunu belirledi; kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacak ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana'da 35 yaşındaki şahıs boş arazide ölü halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, boş arazide bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptı. Yapılan incelemede şahsın Erol Coşkun (35) olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Erol Coşkun'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı