Adana'da sürücü yaya geçidinde bisikletli çocuğu öldürüp kaçtı

Adana Seyhan'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki Miraç Çam, Mercedes marka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü olay yerinden kaçtı.

Adana'da yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuk, Mercedes marka lüks otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun ölümüne neden olan sürücü aracı bırakarak olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği tespit edilemeyen sürücünün kullandığı 34 KYM 021 plakalı Mercedes marka otomobil, yaya geçinden bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü, kazadan sonra yaya olarak kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışması başlattı. - ADANA

