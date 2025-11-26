Adana'da Bir Yıl Sonra İki Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir yıl önce gerçekleştiği sonradan anlaşılan iki ayrı hırsızlık olayı, JASAT ekiplerinin titiz çalışmasıyla çözüldü 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İdem Mahallesi'nde İ.Ç.'nin narenciye bahçesindeki sulama sistemleri C.T.'nin de evinin bahçesinde bulunan kültivatör makinesini çalındı. İki şahısta olaydan uzun süre sonra şikayetçi oldu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri başlattıkları çalışmada hırsızlıkların bir yıl önce gerçekleştiğini tespit etti. Ekipler, Faydalı Mahallesi Çukurköprü mevkiindeki adreste bulunan şüpheli A.Ç.'yi belirledi. Adreste yapılan aramada çalınan tarım aletleri ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan A.Ç. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen C.A.'da yakalanarak sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Tutuklanan şüphelinin hırsızlık suçundan yeni cezaevinden çıktığı tespit edildi. - ADANA