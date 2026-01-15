Haberler

Adana'da çöp ev temizlendi


Adana'nın Seyhan ilçesinde, vatandaşların şikayeti üzerine bir evde yapılan temizlikte 1 kamyon çöp çıkarıldı. Ekipler, kötü koku ve böceklerin yayılması üzerine harekete geçti.

Adana'da vatandaşların şikayette bulunduğu evden 1 kamyon çöp çıkartıldı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki bir evden kötü koku ve böceklerin yayılması üzerine vatandaşlar ekiplere ulaşarak evde temizlik yapılmasını etti. Ekipler, vatandaşların başvurusu üzerine cumhuriyet savcılığından alınan iznin ardından polis eşliğinde eve girdi. Evde biriktirilen çok miktarda çöp bir kamyonla taşındı. Atıkların çıkarılmasının ardından evde ilaçlama yapıldı. - ADANA



