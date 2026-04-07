Adana'da öldürülen kadının cenazesi Erzincan'da defnedilecek

Adana'da öldürülen kadının cenazesi Erzincan'da defnedilecek
Adana'da cesedi Kürebeli Göleti'nde bulunan 24 yaşındaki Bahar Aksüt'ün bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Aksüt'ün cenazesi ailesine teslim edilerek Erzincan'da toprağa verilecek.

Adana'da bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedi Kürebeli Göleti'nde bulunan 24 yaşındaki Bahar Aksüt'ün cenazesi, memleketi Erzincan'da toprağa verilecek.

Tufanbeyli ilçesine bağlı Kürebeli Yaylası'nda hayvan otlatan çobanlar, gölette hareketsiz yatan bir kadını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, kadının vücudunda bıçak yaraları bulunduğu belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında cesedin, yaklaşık 9 gün önce kaybolan Bahar Aksüt'e ait olduğu tespit edildi.

Yapılan otopside Aksüt'ün vücudunda 8 bıçak darbesi bulunduğu ve yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

Erzincan'dan Tufanbeyli'ye geldiği ve ilçede bir eğlence mekanında garson olarak çalıştığı belirtilen Aksüt'ün 1 çocuk annesi olduğu bildirildi.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Aksüt'ün cenazesinin, 8 Nisan Çarşamba günü Erzincan'ın Yalınca köyünde defnedileceği öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor

“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Gerçek bambaşka çıktı
Araştırma: Bahamalar'daki köpek balıklarında kokain ve kafein kirleticileri saptandı

Köpek balıklarında uyuşturucu madde tespit edildi
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı

Taksilere servet ödeyen ünlü oyuncudan ehliyet itirafı

Araştırma: Bahamalar'daki köpek balıklarında kokain ve kafein kirleticileri saptandı

Köpek balıklarında uyuşturucu madde tespit edildi
Emekli polis, balık tutmak için gittiği gölette boğuldu

Emekli polisten acı haber! Balık tutmak için gittiği gölette boğuldu
Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı

Icardi Galatasaray'ı silip attı