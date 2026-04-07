Adana'da öldürülen kadının cenazesi Erzincan'da defnedilecek

Adana'da bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedi Kürebeli Göleti'nde bulunan 24 yaşındaki Bahar Aksüt'ün cenazesi, memleketi Erzincan'da toprağa verilecek.

Tufanbeyli ilçesine bağlı Kürebeli Yaylası'nda hayvan otlatan çobanlar, gölette hareketsiz yatan bir kadını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, kadının vücudunda bıçak yaraları bulunduğu belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında cesedin, yaklaşık 9 gün önce kaybolan Bahar Aksüt'e ait olduğu tespit edildi.

Yapılan otopside Aksüt'ün vücudunda 8 bıçak darbesi bulunduğu ve yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

Erzincan'dan Tufanbeyli'ye geldiği ve ilçede bir eğlence mekanında garson olarak çalıştığı belirtilen Aksüt'ün 1 çocuk annesi olduğu bildirildi.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Aksüt'ün cenazesinin, 8 Nisan Çarşamba günü Erzincan'ın Yalınca köyünde defnedileceği öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı