Adana'da Berberde Çatışma: 1 Ölü, 7 Yaralı

Adana'da dün gece berberde çıkan çatışmada 3'ü ağır 7 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan biri gece hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece merkez Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana gelmişti. Berber dükkanında karşılaşan iki husumetli grup arasında silahlı çatışma çıkmış, 3'ü ağır 7 kişi yaralanmıştı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayhan Boztaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan 6 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ADANA