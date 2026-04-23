Adana'da baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

Adana'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Mehmet Furkan A. (22), 3 arkadaşıyla birlikte basketbol oynadıktan sonra serinlemek amacıyla Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Aksu, arkadaşları tarafından kurtarılmak istende ancak gölde gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi ekipleri, kısa sürede gölde dalış yaparak genci sudan çıkardı. Bilinci kapalı olan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı