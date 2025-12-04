Caddede güpegündüz bali çekip kendinden geçti

Haberler

Adana'nın Seyhan ilçesinde bali çeken bir genç, sokakta anlamsız hareketler yaparak kendinden geçti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Adana'da caddede bali çeken bir şahıs, kendinden geçti.

CADDEDE HERKESİN İÇİNDE BALİ ÇEKTİ

Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı Yenibaraj Mahallesi'nde güpegündüz bali çekerek kendini kaybeden ve anlamsız hareketler yapan genç, cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüler, izleyen vatandaşların yüreklerini sızlattı.

Vatandaşlar içler acısı hallere düşen, bali çekerek sokaklarda dolaşan bu kişilerle ilgili çalışma yapılmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
40 maddelik kanun teklifi Meclis'ten geçti! Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren kanun teklifi, Meclis'ten geçti
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDüşünür:

Piştt Akape yuz yılı turkiyesi harika değilmi he makarnacılar

Haber Yorumlarımurat SÜMBÜL:

YOUtube a felicita Mehmet yaz bak bakalım 35 yıl önce sokaklar dahamı iyiymiş

Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

yinemi adana?

Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

yazık gunah Rabbim yardımcısı olur inşallah.kaybolup gıdıyorlar..

Haber Yorumlarıalperen84:

Yüz yıl Adana haberi yapılmasa bile bu leke Adana’dan çıkarmı acaba

