Caddede güpegündüz bali çekip kendinden geçti
Adana'nın Seyhan ilçesinde bali çeken bir genç, sokakta anlamsız hareketler yaparak kendinden geçti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Adana'da caddede bali çeken bir şahıs, kendinden geçti.
CADDEDE HERKESİN İÇİNDE BALİ ÇEKTİ
Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı Yenibaraj Mahallesi'nde güpegündüz bali çekerek kendini kaybeden ve anlamsız hareketler yapan genç, cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüler, izleyen vatandaşların yüreklerini sızlattı.
Vatandaşlar içler acısı hallere düşen, bali çekerek sokaklarda dolaşan bu kişilerle ilgili çalışma yapılmasını istedi.