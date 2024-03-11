Adana'da bir baba, uyuşturucu parası isteyen oğlunu vurarak öldürdü

Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde 38 yaşındaki Hazım Evren, 66 yaşındaki babası Tamer Evren'den uyuşturucu parası istedi. Baba ve oğul arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Kavga sırasında baba Tamer Evren, oğlunu evlerinin bahçesinde sırtından av tüfeği ile vurarak öldürdü.

EVE GELEN POLİSLERE TESLİM OLDU

Çevredeki vatandaşlar silah sesini duyunca durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazım Evren'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tamer Evren ise evde bekleyerek gelen polislere suç aletiyle birlikte teslim oldu. Emniyete götürülen baba sorguya alındı.