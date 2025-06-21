Adana'da Araçlara Zarar Veren Şüpheli Yakalandı

Adana'da Araçlara Zarar Veren Şüpheli Yakalandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde gece saatlerinde 7 aracın lastiklerini patlatan ve camlarına zarar veren şüpheli, polisin hızlı müdahalesiyle yakalandı. Şüpheli, eylemi komşularını sevmediği için yaptığını ifade etti.

Adana'da gece saatlerinde 7 aracın lastiklerini patlatıp, camlarına ve aynalarına zarar veren şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, "Komşularımı sevmediğim için yaptım" dediği öğrenildi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.A, gece 03.15 sıralarında park halinde 7 aracın lastiklerini patlatıp, camlarına ve aynalarına zarar verip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, S.A'nın da aynı mahallede oturduğunu belirledi. Sokak sokak arama çalışması yapan ekipleri şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde suçunu itiraf ederek " Komşularımı sevmediğim için yaptım" dediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevke edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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