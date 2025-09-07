Adana'da Alkol Denetiminde 38 Sürücüye Toplam 255 Bin Lira Cezai İşlem

Adana'da trafik polislerinin yaptığı alkol denetiminde 38 kişiye toplam 255 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında alkol denetimi gerçekleştirdi. Trafik polisleri cadde üzerinde seyir halindeki araçları durdurup önce ehliyet kontrolü, ardından da alkolmetre ile alkol kontrolü yaptı.

Gerçekleştirilen uygulamada 478 sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 12 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlenirken 2 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 24 sürücüye ise çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. Toplam 38 sürücüye 255 bin 100 lira idari para cezası kesildi. - ADANA