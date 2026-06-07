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Alacak-verecek kavgasında ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Muhammet P., ağabeyi Ercan P.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayda yaralanan Muhammet P. hastaneye kaldırılırken, soruşturma sürüyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet P. (49) ile ağabeyi Ercan P. (55) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ercan P., kardeşi Muhammet P.'ye silahla ateş etti. Muhammet P. ise, yanında bulunan bıçakla ağabeyini çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan P.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Muhammet P. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Ercan P.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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