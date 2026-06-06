Haberler

Eşini baba evine gönderen damada kayınbirader dayağı: 3 tutuklama

Eşini baba evine gönderen damada kayınbirader dayağı: 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da eşini tartışma sonrası baba evine gönderen şahıs ile kayınbiraderleri arasında çıkan kavgada sopa ve tüfek dipçiği kullanıldı. Cep telefonuyla kaydedilen olayda 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da eşini tartışma sonrası baba evine gönderen şahıs ile kayınbiraderleri arasında çıkan kavga, cadde ortasında paniğe neden oldu. Sopa ve tüfeğin dipçiğinin kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 4 Haziran günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur B. (42), yaşadığı tartışmanın ardından eşi E.B.'yi baba evine gönderdi. Bu durum nedeniyle Uğur B. ile eşinin kardeşleri Ramazan G. (37) ve Yusuf G. (31) arasında gerginlik yaşanmaya başladı.

Cadde üzerinde karşılaşan taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, motosikletle bulunan iki kardeş, Uğur B.'yi kamyonetinden indirerek sopa ile darbetti. Bunun üzerine Uğur B., aracında bulunan av tüfeğini alıp dipçiğiyle Ramazan G.'ye vurdu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, Uğur B. kamyonetiyle olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kavga ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ambulansta tedavi edilen Ramazan G. ile Yusuf G.'yi olay yerinde, Uğur B.'yi ise yakın bir sokakta yakalayarak gözaltına aldı.

Polisin yaptığı çalışmada, olayın taraflar arasında aile içindeki anlaşmazlık nedeniyle çıktığı belirlendi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler birbirlerini suçladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur B., Ramazan G. ve Yusuf G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım'a tepki yağıyor

Rahmi Koç kadar "esprisine" kahkahayla gülen isme de tepki büyük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var
Rahmi Koç'a bir tepki de HÜDA PAR'dan

Rahmi Koç'a bir tepki de HÜDA PAR'dan
Arda Güler'in yeni piyasa değeri ağızları açık bıraktı

Yeni piyasa değeri ağızları açık bıraktı
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti! Başsavcılık soruşturma başlattı

Adliye personeli vatandaşlarla alay etti! Başsavcılık devreye girdi

Eşini aldattığı öne sürülen kadının mesajları elden ele dolaşıyor

Eşini aldatan kadının mesajları elden ele dolaşıyor
Hürmüz'ün kapalı olması Rusya'yı ihya etti: Hazineye 1 trilyon ruble girdi

Ne İran ne ABD, Hürmüz'ün kapalı olması o ülkeyi ihya etti