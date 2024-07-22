Adana'da 63 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 312 Kişi Yakalandı

Adana'da polis, bir haftada yaptığı çalışmalarla 63 ruhsatsız silah ele geçirdi. Çeşitli suçlardan aranan 312 kişiyi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinde 15 - 21 Temmuz tarihleri arasında yaptığı çalışmalarla, 42 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 15 uzun namlulu ruhsatsız tüfek ve bu silahlara bağlı olarak bin 218 fişek ele geçirdi. Öte yandan yapılan trafik kontrollerinde 8 çalıntı motosiklet, bir çalıntı araç ve bir çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. Aynı zamanda 4 iş yerine yasadışı bahis ve kumar nedeniyle yasal işlem yapıldı. Yapılan asayiş uygulamaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 312 kişi yakalanırken bu kişilerden 120'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA