Adana'da 4 Gündür Kayıp Olan 16 Yaşındaki Kızdan Haber Yok

Adana'da 4 Gündür Kayıp Olan 16 Yaşındaki Kızdan Haber Yok
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Adana'nın Seyhan ilçesinde 4 gün önce kaybolan 16 yaşındaki Nisa Su Bakan'ın ailesi, kızlarının hayatından endişe ediyor. Aile, kayıp için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.

Adana'da 4 gündür kayıp olan 16 yaşındaki kızın ailesi, hayatından endişe ediyor.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Nisa Su Bakan, 4 gün önce evinden çıkıp bir daha dönmedi. Bunun üzerine aile Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusu yaptı. Aradan 4 gün geçmesine rağmen kız bir türlü bulunamadı. Aile kızları bulunamadığı için onun hayatından endişe ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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