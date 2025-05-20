Adana'da 4 Gündür Kayıp Olan 16 Yaşındaki Kızdan Haber Yok

Adana'da 4 gündür kayıp olan 16 yaşındaki kızın ailesi, hayatından endişe ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Nisa Su Bakan, 4 gün önce evinden çıkıp bir daha dönmedi. Bunun üzerine aile Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusu yaptı. Aradan 4 gün geçmesine rağmen kız bir türlü bulunamadı. Aile kızları bulunamadığı için onun hayatından endişe ediyor. - ADANA