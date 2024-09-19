Adana'da 4 Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da polis ekipleri yaptığı operasyonda 4 firari hükümlüyü yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 firari hükümlüyü yakalamak için operasyon düzenlendi.

Söz konusu 4 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda, 'Başkasına ait banka veya kredi kartlarını kullanmak suretiyle yarar sağlama' suçundan 42 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Serkan S. (47), 'Hırsızlık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan Yusuf A. (30), 'Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan Mustafa O. (26), ile 'Yaralama, dolandırıcılık' suçlarından 6 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan Ramazan K. (54) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerini ardından firari hükümlüler cezaevine teslim edildi. - ADANA