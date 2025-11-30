Adana'da 34 Bin Sentetik Hap Bulunan Sürücü Tutuklandı
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta 34 bin 176 sentetik hap ele geçirdi. Sürücü Ekrem A. adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Cumhuriyet Mahallesi Karataş Caddesi'nde şüphe üzerine Ekrem A'nın kullandığı aracı durdurdu. Araçtaki kutu ve poşette 34 bin 176 sentetik hap bulan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ekrem A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ADANA
