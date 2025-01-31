Adana'da 30 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'da Seyhan polisi yaptığı operasyonda 30 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2005 yılında Kocaeli'de cinayete karıştığı öne sürülerek 30 yıl hapis cezası alan hükümlü Ramazan Ü.'nün adresini tespit etti. Polis belirlenen adrese yaptığı baskında hükümlüyü yakaladı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan hükümlü önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü. - ADANA