Adana'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adana'da otomobil ile elektrikli golf aracının çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, F.S. idaresindeki 01 TS 407 plakalı Mercedes marka otomobil ile N.D. yönetimindeki 01 BDS 907 plakalı elektrikli golf aracı çarpıştı. Kazada golf aracında bulunan sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün dışındaki 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. - ADANA