Haberler

Adana'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da otomobil ile elektrikli golf aracının çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'da otomobil ile elektrikli golf aracının çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, F.S. idaresindeki 01 TS 407 plakalı Mercedes marka otomobil ile N.D. yönetimindeki 01 BDS 907 plakalı elektrikli golf aracı çarpıştı. Kazada golf aracında bulunan sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün dışındaki 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Osmaniye'de kardeşlerin av tüfeği ile oyunu kanlı bitti

Çocuklar bilmeden oynadı, sonu kanlı bitti
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Karadeniz derbisinde kazanan yok

Karadeniz derbisinde kıyasıya mücadele! İşte skor
Covid-19 kabusu geri döndü, Frankenstein varyantı Türkiye'de görüldü

Bu belirtilere dikkat! Frankenstein varyantı Türkiye'de de görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.