Adana'da 3 Kişinin Ölümü: İntihar Eden Zanlının Nedenleri Açıklandı

Adana'da 3 kişinin öldüğü olayın nedeni ortaya çıktı

ADANA - Adana'da 2 kişiyi öldüren kendisi de intihar ederek yaşamına son veren şüphelinin olaydan önce maktullerin hakaret ve küfürlü konuştukları iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Arkasında bir çok soru bırakan sebebi de henüz net olarak belirlenemeyen olay 3 kişinin yaşamına mal oldu.

Olay, 23 Nisan'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelmiş. İddiaya göre, Mehmet Eser, bir apartman dairesinde Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş ile buluştu. Kısa süre sonra taraflar arasında çıkan tartışma silahlı olaya dönüştü. Eser, üzerindeki tabancayla iki kişiye defalarca ateş etti. Vurulan Savuran ve Demirbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Eser'in, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bir apartmanda saklandığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri adrese operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark eden Eser, binanın damına çıktı. Burada kaçacak yer bulamayan zanlı, yanında taşıdığı tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, Eser'in bir süredir Savuran ve Demirbaş'a husumet beslediği öğrenildi. İddiaya göre Eser'in, iki şahsın kendiyle ilgili hakaret ve küfürlü konuştuklarını duyduğu yakın çevresine, "Bana namussuzluk yaptılar" dediği öğrenildi. Bu sözlerin ardından Eser'in, cinayetin işlendiği apartman dairesine gittiği ve olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.