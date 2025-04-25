İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul beşik gibi! Bir saatte 4 kez sallandı
Küme düşen ikinci takım belli oldu! Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 yendi

Beşiktaş hasretini bitirdi, küme düşen ikinci takım belli oldu
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı

4.3 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz

Artçı depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan uykuları kaçıracak uyarı

Adana'da 3 Kişinin Ölümü: İntihar Eden Zanlının Nedenleri Açıklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yaşanan silahlı çatışmada 2 kişiyi öldüren ve ardından intihar eden Mehmet Eser'in, maktullerin kendisine hakaret ettiği iddiaları üzerine olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Olay, 23 Nisan'da Seyhan ilçesinde meydana geldi.

Adana'da 3 kişinin öldüğü olayın nedeni ortaya çıktı

ADANA - Adana'da 2 kişiyi öldüren kendisi de intihar ederek yaşamına son veren şüphelinin olaydan önce maktullerin hakaret ve küfürlü konuştukları iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Arkasında bir çok soru bırakan sebebi de henüz net olarak belirlenemeyen olay 3 kişinin yaşamına mal oldu.

Olay, 23 Nisan'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelmiş. İddiaya göre, Mehmet Eser, bir apartman dairesinde Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş ile buluştu. Kısa süre sonra taraflar arasında çıkan tartışma silahlı olaya dönüştü. Eser, üzerindeki tabancayla iki kişiye defalarca ateş etti. Vurulan Savuran ve Demirbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Eser'in, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bir apartmanda saklandığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri adrese operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark eden Eser, binanın damına çıktı. Burada kaçacak yer bulamayan zanlı, yanında taşıdığı tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, Eser'in bir süredir Savuran ve Demirbaş'a husumet beslediği öğrenildi. İddiaya göre Eser'in, iki şahsın kendiyle ilgili hakaret ve küfürlü konuştuklarını duyduğu yakın çevresine, "Bana namussuzluk yaptılar" dediği öğrenildi. Bu sözlerin ardından Eser'in, cinayetin işlendiği apartman dairesine gittiği ve olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.