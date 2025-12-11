Karla kaplı dağa tırmanıp mahsur kalan 3 arkadaş kurtarıldı

Adana'da karla kaplı dağa tırmanışa çıkan 3 arkadaş mahsur kaldı, AFAD ve JAK timlerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 3 arkadaş Pozantı ilçesinden Aladağ'a tırmanışa gitti. Karla kaplı olan Gökbez Mahallesi Armutoğlu yaylası çevresinde mahsur kalan arkadaşlar Fahrettin T., Necmettin Enes K. ve Erdem Ö. telefonla 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Konum bilgisi gönderen 3 kişiye ulaşmak için bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), dağcılar ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatler süren çalışması sonucu mahsur kalan gençlere ulaşıldı. Sağlıklı bir şekilde ulaşılan gençlere çay ve çeşitli ikramda bulunan ekipler, onlarla bir süre sohbet ederek inişe geçti.

Gençler tedbir amaçlı sağlık kontörlünden de geçirildi. - ADANA