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Uyuşturucu suçundan cezaları olan 29 firari hükümlü yakalandı

Uyuşturucu suçundan cezaları olan 29 firari hükümlü yakalandı
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Adana'da uyuşturucu ticareti ve kullanımı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Adana'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçundan hapis cezası bulunan 29 firari hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında 1 yıl 8 ay ile 19 yıl 1 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 firari şahıs, saklandıkları adreste tek tek yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 29 firari hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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