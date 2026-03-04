Adana'da hapis cezasıyla aranan 25 hükümlü yakalandı
Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından aranan 25 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından 2 ile 26 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde 25 firari hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı