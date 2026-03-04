Adana'da hapis cezasıyla aranan 25 hükümlü yakalandı

Adana'da uyuşturucu suçundan hapis cezasıyla aranan 25 firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından 2 ile 26 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde 25 firari hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı