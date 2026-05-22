Haberler

Adana'da 2 bin 443 personelle bayram denetimi

Adana'da 2 bin 443 personelle bayram denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 15 ilçede eş zamanlı düzenlenen 'Huzur ve Güven' uygulamasında 2 bin 443 personel görev aldı. Vali Yavuz, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için sahada olduklarını belirtti.

Adana'da kent genelinde 2 bin 443 polis ve jandarma personelinin katılımıyla 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarını denetleyen Adana Valisi Mustafa Yavuz, "Vatandaşlarımızın huzur içerisinde sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmeleri için görev başındayız" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentin 15 ilçesinde eş zamanlı 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı. Uygulama noktalarını denetleyen Vali Mustafa Yavuz, vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, "Yarın başlayacak olan 9 günlük tatil süreci öncesinde emniyetimiz ve jandarmamızla birlikte vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için sahadayız. Hemşehrilerimizin sevdikleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmesi adına görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

"2 bin 443 emniyet ve jandarma personeli sahada"

Kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındığını belirten Vali Yavuz, "Bugün 466 aracımız ve 2 bin 443 emniyet ile jandarma personelimizle birlikte 15 ilçemizde; bulvarlarda, caddelerde, kavşaklarda, parklarda ve umuma açık alanlarda genel huzur ve güven uygulaması gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızın hem bayramlarını tebrik ettik hem de hayırlı yolculuklar diledik. Tüm birimlerimizle birlikte yaklaşık 2,3 milyon Adanalı hemşehrimizin huzur ve güvenliği için bayram boyunca görevimizin başında olacağız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi

Etkin pişmanlık ifadesi vermişti! Muhittin Böcek’e ev hapsi
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi ABD'de gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi evinden forkliftle çıkarıldı

Eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Forkliftle çıkarıldı
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! Dev bir derbi izleyeceğiz

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! Dev bir derbi izleyeceğiz
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Beşiktaş'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri! Kimler var kimler
Fenerbahçe'den teklif aldı mı? İsmail Kartal'dan açıklama

Beklenen açıklamayı yaptı!
Yardım etmek isterken canından oldu: Yozgat'ta kaza yerinde otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı

Bu nasıl kader? Yardım etmek isterken canından oldu
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı

Transfer olmak istediği takımı açık açık söyledi