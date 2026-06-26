17 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
Adana'da 2009 yılında üstsoydan akrabasını öldüren ve 17 yıldır aranan M.Y., Niğde'de düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Adana'da 17 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 16 Mart 2009 tarihinde işlediği üstsoydan akrabayı kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli hükümlü saklandığı adreste yakalandı.
Adana Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Olayla ilgili işlemlerin tamamlandığı bildirildi. - NİĞDE