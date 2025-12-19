Cinsel istismardan 15 yıl ceza alan firari hükümlü yakalandı
Adana'da nitelikli cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan 67 yaşındaki O.Y., jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Sarıçam İlçe Jandarma ekipleri, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y. (67) yakalamak için çalışma başlattı. Firari hükümlü saklandığı adres belirlendi. Adrese yapılan operasyonda hükümlü yakalandı.
Jandarma ve adliyede işlemleri yapılan O.Y. cezaevine teslim edildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa