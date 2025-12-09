Adana'da bisikletli çocuğu darbeden şüpheli tutuklandı

Adana'da 12 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78190 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki Ç.A.D., arkadaşıyla birlikte bisiklet sürerken bir şahsın saldırısına uğradı. Bu sırada küçük çocuğun arkadaşı kaçıp o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre sonra başka bir şahsın da geldiği olayı küçük çocuğun ailesine bildirmesi üzerine aile, darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu. Olayın ardından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede C.Y. (24) ve A.T. (34) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şahısların çocukları "Bisiklet sürmeyin" diyerek uyardıkları ve "Akrobatik hareketler yapıyordu, biz bir şey yapmadık, kendisi düştü" şeklinde ifade verdikleri öğrenildi.

Şüphelilerden A.T., ifadesinin ardından serbest kalırken C.Y. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA