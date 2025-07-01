Adalet Bakanı Tunç'tan Leman Dergisi'nin karikatürüne tepki: Provokasyonlar tehlikelidir

Adalet Bakanı Tunç'tan Leman Dergisi'nin karikatürüne tepki: Provokasyonlar tehlikelidir
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Leman Dergisi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama: "İç cephemizi güçlendirme olarak tanımladığımız Terörsüz Türkiye dediğimiz toplumsal barış ve huzurumuzu daha da kuvvetlendirdiğimiz bu önümüzdeki süreçte bu tür provokasyonlar tehlikeli provokasyonlardır."

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlaması ile derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BAKAN TUNÇ'TAN tv100'E ÖZEL AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmaya ilişkin tv100'e özel açıklamalarda bulundu. Tunç açıklamasında, "Asla kabul edilemez, burada çirkin bir saldırı oldu maalesef. Yayınlanan bu karikatür bir ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilecek bir karikatür değildir. Hem dini değerlerimize açıkça saldırı teşkil ediyor hem de toplumsal huzur ve barışa saldırı niteliğinde.

"6 GÖZALTI VAR, 3'Ü YAKALANDI"

Dolayısıyla adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6 gözaltı var, 3'üne yakalama işlemi yapıldı diğerleri ile de süreç devam ediyor. Özellikle karikatür peygamber efendimize yönelik açıkça saygısızlık, milletimizin dini değerlerine alenen aşağılamaya yönelik bir hareket. Bu çerçevede İstanbul Başsavcılığı gerekli soruşturmayı başlattı.

"BU TÜR PROVOKASYONLAR TEHLİKELİDİR"

Bizim inanç değerlerimiz toplumu bir arada tutun değerlerimiz. Dolasıyla iç cephemizi güçlendirme olarak tanımladığımız Terörsüz Türkiye dediğimiz toplumsal barış ve huzurumuzu daha da kuvvetlendirdiğimiz bu önümüzdeki süreçte bu tür provokasyonlar tehlikeli provokasyanlardır.

KAYNAK: TV100

Kaynak: Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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