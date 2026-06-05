Adalet Bakanı Gürlek: "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında;
Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Gürlek: "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis organizasyonları ile bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı