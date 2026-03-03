Haberler

Bakan Gürlek: "(Öğretmen Fatma Nur Çelik) Olayla ilgili derhal adli soruşturma başlatılmıştır"

Bakan Gürlek: '(Öğretmen Fatma Nur Çelik) Olayla ilgili derhal adli soruşturma başlatılmıştır'
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in vefatıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını belirtti ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürülmesine ilişkin, "Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir lisede meydana gelen saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in acısını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi; "Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir. Vazifesini icra ettiği sırada aramızdan ayrılan kıymetli bir öğretmenimizin kaybı; ailesinin yanı sıra tüm eğitim camiasını ve milletimizi derinden üzmüştür. Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve Milli Eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Eğitim camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." - ANKARA

