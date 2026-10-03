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Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Bu 7 dosyayla birlikte, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında bugüne kadar 58 dosyada 65 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlattık."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı