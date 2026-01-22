Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç gözaltına alındı
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Soruşturma, ünlü isimlere yönelik devam eden çalışmaları kapsıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Yontunç bugün Kıbrıs'tan dönerken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa