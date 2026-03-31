Açlıktan birbirini yiyen köpeklerin bakıldığı barınakta birçok ilacın tarihinin geçtiği belirlendi

Bozüyük ilçesindeki Doğal Yaşam Alanı'nda aç kalan köpeklerin birbirini yemesi ve ölü hayvanların bulunması büyük tepki topladı. Barınaktaki ilaçların tarihi geçtiği ortaya çıktı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aç kalan köpeklerin birbirini yediği, birçok köpeğin ölü bulunduğu Doğal Yaşam Alanı'ndaki barınakta hayvanlar için kullanılan çoğu ilacın tarihinin geçtiği ortaya çıktı.

Bozüyük Düzdağ yolu mevkiinde bulunan Bozüyük Belediyesine ait Doğal Yaşam Alanı'nda dün çekilen görüntülerde hayvanların aç, bitkin ve suların içilemeyecek kadar pis olduğu ve açlıktan birbirlerini yedikleri görüntüler büyük tepki toplamıştı. Yaşanan olaylar sonrası Bilecik Valiliği konuya ilişkin olarak ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Yaşanan olaylar sonrasında yapılan incelemede, yeni ölmüş olduğu değerlendirilen 6 köpeğin kapalı bir alana alındığı ve yine yeni ölmüş olduğu değerlendirilen 1 kedi tespit edildiği öğrenildi. Ayrıca barınakta hayvanlar için kullanılan çoğu ilacın tarihinin geçtiği ortaya çıktı. - BİLECİK

