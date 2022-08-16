Açık arttırmada satın aldıkları bavulda insan kalıntıları çıktı

Yeni Zelanda'da bir ailenin açık arttırmada satın aldığı bavullardan insan kalıntıları çıktı.

Yeni Zelanda'da aralarında bavulların da bulunduğu terk eidlmiş bir depora bulunan ürünleri satın alan aile dehşeti yaşadı. Bir kamyon dolusu malzemelerin arasındaki bavullardan insan kalıntıları çıktı. Ülkenin South Auckland bölgesinde yaşayan aile, açık arttırmada aldıkları bavullardan çıkanlar karşısında dehşete kapıldı. Polis, aile tarafından yapılan ihbarın ardından cinayet soruşturmasının yanı sıra bavuldan çıkan insan kalıntılarına ilişkin de geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olayda ailenin yer almadığı üzerinde durulurken, ailenin komşuları da polisin olay yerine intikaline kadar evden kötü kokular geldiğini dile getirdi. - AUCKLAND