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Acemi hırsız rütbeli asker çıktı

3. Sayfa Haberleri

Tayland'da bir kuyumcudan altın kolye çalmaya çalışan şahsın Tayland Askeri Donanmasında görevli bir uzman çavuş olduğu ortaya çıktı.

Tayland'da bir kuyumcudan altın kolye çalmaya çalışan şahsın Tayland Askeri Donanmasında görevli bir uzman çavuş olduğu ortaya çıktı.

Tayland'ın Nonthaburi eyaletinde bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda, bir kuyumcuya gelerek altın kolye bakmaya başlayan adam ani bir hamleyle kolyeyi alarak kaçmaya çalıştı. Kuyumcu satıcısının son anda kolyeyi tutmasıyla sendeleyen adam önce tepetaklak arkaya düştü. Sonra sendeleyerek ayağa kalkan ve kaçmaya başlayan acemi hırsız, henüz alışveriş merkezinden çıkamadan olay anında alışveriş merkezinde bulunan bir polis memuru tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan 40 yaşındaki Suphan Insawang isimli adamın, Tayland Havacılık Kuvvetlerinde görevli bir uzman çavuş olduğu öğrenildi. İlk ifadesinde suçunu kabul eden Insawang, kumar borçları sebebiyle nakit paraya ihtiyacı olduğu ve bu sebeple hırsızlık girişiminde bulunduğunu belirtti. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tayland 3. Sayfa Haberler

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