Aç kalan kurtlar mahalleye indi, ineği telef etti 3. Sayfa Haberleri Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde mahalleye inen kurtlar, sokakta gördükleri ineği telef etti. Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde mahalleye inen kurtlar, sokakta gördükleri ineği telef etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Çiyni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalleye inen kurtlar, sokakta gördükleri bir ineği bir süre kovalayarak telef etti. Vatandaşlar tarafından inek mahallenin dışındaki bir tarlada telef edilmiş halde bulundu. Mahallede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen vatandaşlar, ineğin kurtlar tarafından telef edildiğini gördü. Kameralara yansıyan olayda kurtların sıkıştırdıkları ineğe mahallede saldırdıkları görülüyor. Daha sonra kurtlardan kaçan inek mahallenin dışına çıkıyor. - ÇANKIRI Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kurşunlu Çankırı 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aç kalan kurtlar mahalleye indi, ineği telef etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.