ABD'ye kaçan Timur Cihantumur ve Eylem Tok gözaltına alındı

ABD'ye kaçan Timur Cihantumur ve Eylem Tok'ın gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok hakkındaki davalar devam ederken Tok ve Cihantimur'un yakalanma anları ortaya çıktı. Boston polisinin vücut kamerasından anbean kaydedilen görüntülerde, ilk olarak Cihantimur'un yakalandığı anlaşılıyor. Aracından indirilerek gözaltına alınan Cihantimur'un üstü aranıyor. Timur Cihantimur'un arkadan kelepçelendiği görülen görüntülerde Eylem Tok'un ise diğer araçta olduğu ve bir süre Tok'un aracının beklendiği görülüyor. Bu süreçte Cihantimur'un polis aracında bekletirilirken Eylem Tok'un da gözaltına alındığı anlaşılan görüntülerde, Tok'un dış görünümündeki değişiklikler dikkat çekti. - BOSTON