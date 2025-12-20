Haberler

ABD, Venezuela açıklarında bir gemiye daha el koydu

ABD Kıyı Emniyet güçleri, Venezuela açıklarındaki uluslararası sularda gerçekleştirdiği operasyonla bir gemiyi durdurarak el koydu. ABD ile Venezuela arasındaki gerilim artarken, Washington yönetimi ve Venezuela Petrolleri'nden henüz bir açıklama gelmedi.

ABD'li yetkililer, ABD Kıyı Emniyet güçlerinin Venezuela açıklarındaki uluslararası sularda yürüttüğü operasyon kapsamında bir gemiyi durdurarak taşıta el koyduğunu açıkladı.

ABD ile Venezuela arasındaki politik ve askeri gerilim yükselmeye devam ediyor. Adı açıklanmayan 3 ABD'li yetkili, ABD'nin Venezuela açıklarındaki uluslararası sularda bir gemiyi durdurduğunu ve taşıta el koyduğunu açıkladı. Geminin konumuna ilişkin herhangi bir detay paylaşmayan yetkililer, söz konusu faaliyetin ABD Kıyı Emniyet güçleri tarafından yürütüldüğünü bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kıyı Emniyet yetkilileri, soruları Beyaz Saray'a yönlendirdi. Washington yönetim veya Venezuela devlet petrol ve doğalgaz şirketi Venezuela Petrolleri'nden (PDVSA) henüz duruma ilişkin açıklama yapılmadı.

Söz konusu müdahale ile bölgedeki askeri yığınağını sürdüren ABD'nin yakın zamanda Venezuela açıklarında el koyduğu gemilerin sayısı 2'ye yükseldi.

Trump, petrol tankerlerine "tam abluka" çağrısı yapmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, son aylarda Karayipler'e geniş çaplı askeri yığınak yaparak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırmıştı. ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneyi vurmuş, Venezuela kıyılarında yaptırım uygulanan bir petrol tankerine el koymuştu. Trump ise son olarak Venezuela'ya giriş-çıkış yapan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine "tam abluka" uygulanması talimatı vermişti. Trump ayrıca Venezuela'ya kara operasyonu gerçekleştirilebileceğini belirtmişti. - WASHINGTON

Haberler.com

500
