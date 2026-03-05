ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırıları

ABD ve İsrail orduları, İran'a ait çok sayıda askeri hedefe yeni hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Tahran rejimine ait çok sayıda askeri hedefe yeni hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla sivilleri hedef aldığı iddia edilerek, "Bu tehditleri hassasiyetle tespit edip, ölümcül bir şekilde imha ediyoruz" denildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise İran'ın İsfahan ve Kum kentleri başta olmak üzere birçok bölgesindeki füze rampası ve savunma sistemlerinin hava saldırıları ile hedef alındığını duyurdu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı