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ABD, Ekvador'la Kartel Yakıt Gemisini Batırdı

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ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Ekvador hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen bir operasyonla Doğu Pasifik’teki uluslararası sularda seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından kullanılan bir yakıt ikmal teknesinin batırıldığını açıkladı.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Ekvador hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen bir operasyonla Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından kullanılan bir yakıt ikmal teknesinin batırıldığını açıkladı.

ABD ordusu uluslararası uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. SOUTHCOM'dan yapılan açıklamada, "Batı Yarımküre Ortak Görev Gücü"nün Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından kullanılan yakıt ikmal teknesine yönelik operasyon gerçekleştirdiği bildirildi. Ekvador hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyon kapsamında USS San Antonio savaş gemisinden hareket eden ABD askerlerinin tekneye çıkarma yaptığı belirtilerek, "Teknedeki şahıslar tahliye edilerek Ekvador makamlarına teslim edilmiştir. Tamamen boşaltılan tekne, uyuşturucu kartellerinin lojistik zincirini kırmak amacıyla ABD güçleri tarafından batırılmıştır" denildi. Batırılan teknenin daha önce ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alındığı hatırlatıldı. Bölgedeki uyuşturucu kartellerinin lojistik ağındaki kritik bir unsuru yok eden söz konusu operasyonun, ABD ordusunun narko-terörizmle mücadele kararlılığını yansıttığı vurgulandı.

"Narko-teröristleri yenilgiye uğratmaya kararlıyız"

SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan ise kendi talimatıyla gerçekleştirilen operasyonun "Amerika Kıtası Kartel Karşıtı Koalisyonu"nun narko-terörizmi yok etme kapasitesinin çarpıcı bir örneği olduğunu vurguladı. Donovan, "Ekvadorlu ortaklarımızla omuz omuza çalışan koalisyonumuz, bölge üzerinden yapılan önemli miktardaki uyuşturucu sevkiyatından sorumlu bir narko-terörizm unsuruna ağır bir darbe indirmiştir. Bölgesel ortaklarımızla birlikte, Batı Yarımküre'deki narko-teröristleri yenilgiye uğratmaya kararlıyız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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