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ABD Saldırılarında 6 İranlı Asker Öldü

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ABD'nin 1 Eylül'de İran'a düzenlediği saldırılarda 6 donanma personeli öldü. İran, bölgedeki ABD üslerine füze ve İHA saldırılarıyla karşılık verdi. Sağlık Bakanlığı son saldırılarda 18 ölü, 140 yaralı olduğunu açıkladı.

ABD'nin hava saldırılarında 6 İran donanma personeli hayatını kaybetti.

İranlı Tasnim haber ajansı, ABD'nin İran'a 1 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırılarda İran donanmasından 6 personelin hayatını yitirdiğini aktardı. Ülkenin farklı bölgelerine düzenlenen, asker ve sivillerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırılara karşılık Ürdün, Kuzey Irak, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bölgedeki ABD üslerine karşı kapsamlı füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 30 Ağustos'ta başlattığı son saldırılardan bu yana 18 İranlının hayatını kaybettiğini ve çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 140'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

"ABD'nin düğüne yönelik saldırısı cevapsız kalmayacak"

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Ahmed Vahidi ise yaptığı açıklamada, ülkenin güneydeki bir düğünde gerçekleştirilen saldırıda öldürülen 4 kişinin intikamını alacaklarını belirtti. Vahidi, "Hayatını kaybedenlerin kanı yerde kalmayacak ve mutlaka intikamı alınacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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