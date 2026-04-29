ABD ordusundan İran'la bağlantısından şüphelenilen gemiye baskın

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası devam ediyor. ABD ordusu, dün İran ile bağlantılı olduğu düşünülen bir gemiye baskın yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "ABD Deniz Piyadeleri'ne bağlı 31. Deniz Seferi Birliği, Arap Denizi'nde (Umman Denizi) İran'a gitmeye çalıştığından ve ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını ihlal ettiğinden şüphelenilen M/V Blue Star III adlı ticari gemiye çıktı. ABD güçleri, arama yaptıktan ve geminin seferinin İran limanına olmadığını doğruladıktan sonra gemiyi serbest bıraktı" denildi.

Açıklamada, "ABD güçleri, Orta Doğu genelinde faaliyet göstermeye ve ablukayı uygulamaya devam ediyor. Şu ana kadar, kurallara uyumu sağlamak amacıyla 39 geminin rotası değiştirildi" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON

