ABD Ordusu Pasifik Okyanusu'nda İlk Uyuşturucu Saldırısını Gerçekleştirdi

ABD ordusu, ilk kez Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı şüphelenilen bir tekneye saldırı düzenledi.

ABD'nin Güney Amerika'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. ABD basının adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD ordusunun Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı şüphelenilen bir tekneye saldırı düzenlediği belirtilerek, söz konusu saldırının ABD ordusunun Pasifik Okyanusu'nda düzenlediği ilk saldırı olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı. Haberlerde, gemide kaç kişinin bulunduğuna dair net bir bilgi verilmedi.

ABD ordusunun Karayipler'deki saldırılarında 32 kişi öldü

ABD ordusunun Karayipler'de uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına düzenlediği en az 7 saldırıda bugüne kadar en az 32 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin düzenlediği bir saldırıdan sağ kurtulan 2 kişi ise ve ABD Donanması'na ait bir savaş gemisi getirildikten sonra Kolombiya ve Ekvador'a iade edildi. - WASHINGTON