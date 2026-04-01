ABD İran'daki yeraltı hedeflerini vurdu, sivil hedeflere saldırı iddialarını yalanladı

ABD ordusundan, İran'a yönelik saldırılarla ilgili yeni açıklamalar geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran rejimine ait yer altındaki askeri hedeflerin vurulduğunu duyurarak, saldırıların görüntülerini yayınladı. CENTCOM'dan yapılan bir diğer açıklama ise, bazı basın organlarında ABD güçlerinin 28 Şubat'ta İran'ın Lamerd kentindeki bir spor salonunu ve yerleşim bölgesini vurduğuna dair haberlerin yer aldığı hatırlatılarak, "Söz konusu iddiaları inceleyen CENTCOM, haberlerin asılsız olduğunu doğrulamıştır" ifadelerine yer verildi.

ABD ordusu, sivilleri hedef almadığını öne sürdü

ABD güçlerinin Destansı Öfke Operasyonu'nun başından bu yana Lamerd kentine veya yaklaşık 48 km yakınındaki herhangi bir yere herhangi saldırı gerçekleştirmediği vurgulanan açıklamada, "Ayrıca, ABD'nin bu olaydan sorumlu olduğunu iddia eden medya kuruluşları tarafından yayılan video görüntülerinde bir Hassas Vuruş Füzesi (PrSM) görülmemektedir. Bir PrSM'nin uzunluğu yaklaşık 4 metredir. Videoda gösterilen mühimmat, İran yapımı Hoveyzeh seyir füzesinin boyutları ve silüetiyle uyumlu olarak, bunun iki katı uzunluğunda görünmektedir" denildi. İran'ın komşu ülkelerdeki sivil yerleşim yerlerine 300'den fazla saldırı düzenlediği belirtilerek, "Aksine, ABD güçleri sivilleri hedef almamaktadır" ifadeleri kullanıldı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı