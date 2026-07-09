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ABD İran'da balıkçı iskelesini vurdu: 3 ölü, 15 yaralı

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İranlı yetkililer, ABD güçlerinin Sirik kentinde bir balıkçı iskelesine düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

İranlı yetkililer, ABD güçlerinin Sirik kentinde bir balıkçı iskelesine düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında sivil kayıplar artıyor. İranlı yetkililer, ABD güçlerinin Sirik kentinde bir balıkçı iskelesini hedef aldığını bildirdi. ISNA Haber Ajansı'na göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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