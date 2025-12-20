Haberler

ABD ordusu, Suriye'deki DEAŞ hedeflerine yönelik saldırıların görüntülerini yayınladı

Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de DEAŞ unsurlarına yönelik başlatılan 'Hawkeye Operasyonu' kapsamında gerçekleştirilen hava saldırılarının görüntülerini paylaştı. Operasyon, saldırılarda hayatını kaybeden ABD vatandaşlarına misilleme amacı taşıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'deki DEAŞ unsurlarına yönelik başlatılan "Hawkeye Operasyonu" (Şahin Gözü Operasyonu) kapsamında gerçekleştirilen saldırıların görüntülerini yayınladı.

ABD ordusu, Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan "Hawkeye Operasyonu"na (Şahin Gözü Operasyonu) ait görüntüleri yayınladı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından paylaşılan görüntülerde, DEAŞ'a ait hedeflerin çok sayıda hava saldırısı ile vurulduğu görüldü. CENTCOM'dan yapılan açıklamada ABD ve Ürdün güçlerinin Suriye'deki 70'ten fazla DEAŞ hedefini 100'ü aşkın hassas güdümlü mühimmat ile vurduğu belirtilerek, saldırıların "Güç yoluyla barışı tesis etme" prensibini yansıttığı vurgulandı.

ABD, Suriye'deki DEAŞ hedeflerine operasyon düzenlendiğini duyurmuştu

CENTCOM'dan günün erken saatlerinde "Hawkeye Operasyonu" (Şahin Gözü Operasyonu) ile ilgili yapılan ilk açıklamada, savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve ağır silahlarla Suriye'nin merkezindeki birçok noktada DEAŞ hedeflerinin vurulduğu belirterek, "Ürdün Silahlı Kuvvetleri de savaş uçaklarıyla operasyona destek verdi" ifadeleri kullanılmıştı. - FLORIDA



